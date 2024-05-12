إمتحانات البيام والباك.. هذا ما أمر به وزير التربية

شدّد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بخصوص إمتحاني شهادة التعليم المتوسط، وشهادة البكالوريا، على وجوب المتابعة اليومية لجاهزية مراكز الإجراء ودوام عمل مختلف لجان المتابعة المنصّبة محليا.

وجاء ذلك، خلال ترأس الوزير، مساء السبت، لندوة وطنية، تمحورت حول متابعة مراحل تنفيذ العمليات المتعلّقة بالامتحانات المدرسية واختبارات الفصل الثالث لمختلف المستويات التعليمية.

وحسب بيان للوزارة، حضر أشغال الندوة، إطارات من الإدارة المركزية، والأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.

وأكّد الوزير على وجوب تكثيف الزيارات الميدانية للوقوف على سير مختلف التقييمات المرتبطة بالثلاثي الأخير من الدراسة. ومنها امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.

واختبارات الفصل الثالث لتلاميذ السنة الرابعة متوسط. وكذلك الاختبارات التجريبية لتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي التي تجرى ابتداء من اليوم الأحد.

وبخصوص التسجيل في السنة الأولى من مرحلة التعليم الابتدائي، أشار الوزير إلى أنّ رقمنة العملية. واستغلال سجل الحالة المدنية من خلال الربط البيني لقواعد البيانات بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية. سهّل على الأولياء تسجيل أبنائهم.

وهو ما تثبته النسبة المتقدّمة جدا المحققة في انتظار تسجيل العدد المتبقي في الآجال المحددة بتاريخ 31 ماي 2024.

وبخصوص الامتحانات المدرسية الوطنية، المقرّرة من 03 إلى 05 جوان المقبل بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، ومن 09 إلى 13 من نفس الشهر بالنسبة لشهادة البكالوريا. شدّد الوزير على وجوب المتابعة اليومية لجاهزية مراكز الإجراء ودوام عمل مختلف لجان المتابعة المنصّبة محليا.

كما ثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع. حاثا إيّاهم على مواصلة العمل بنفس الروح والعزيمة لإتمام السنة الدراسية الحالية بما يضمن الاستعداد للسنة الدراسية المقبلة.