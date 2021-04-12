إمتحانات التربية البدنية للمترشحين الأحرار لشهادتي “البيام” و”الباك” بداية من 16 ماي

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إمتحانات التربية البدنية للمترشحين الأحرار لشهادتي “البيام” و”الباك” بداية من 16 ماي
بقلم أمينة داودي

أعلن الديوان الوطني للإمتحانات للمسابقات عن موعد إجتياز إختبار مادة التربية البدنية للمترشحين الأحرار في امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

وحسب بيان لوزارة التربية، فإن كافة المترشحين الأحرار بما في ذلك مرشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد سيجتازون إامتحان شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2021، بداية من 16 إلى 27 ماي المقبل.
ويتعين على جميع المترشحين الأحرار المعنيين بهذا الإختبار التقرب من مديرية التربية التابعين لها ابتداء من يوم 25 أفريل 2021 لسحب استدعاءاتهم الخاصة باجتياز هذا الإختبار.


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