إمتحاني “البيام” و”الباك”.. الوزير والي العاصمة يُسدي تعليمات هامة

ترأس مساء أمس الأربعاء، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، إجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص جدول أعماله لمتابعة عدد من النقاط.

واستمع الوزير والي العاصمة إلى عرض حول التحضيرات المتعلقة بالامتحانات الرسمية للأقسام النهائية. حيث تم إحصاء 272 مركزا مخصصا لشهادة البكالوريا يجتاز بها 92443 مترشحا. و246 مركزا لامتحان شهادة التعليم المتوسط بـ81336 مترشحا.

وقد تم اتخاذ كافة التدابير لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، مع التنسيق بين مختلف الفاعلين لتوفير جميع الوسائل الضرورية. كما أسدى الوزير تعليمات بتنظيم خرجات ميدانية لمعاينة المراكز وتسجيل النقائص ومعالجتها في آجالها المحددة،

