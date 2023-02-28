إمتحان تقييم المكتسبات: إنتهاء آجال تسجيل التلاميذ اليوم

انتهت اليوم الآجال التي حددتها وزارة التربية الوطنية، لتسجيل التلاميذ المقبلين على امتحان تقييم المكتسبات .

وقد تمت عملية التسجيل على مستوى الأرضية الرقمية للوزارة وفق الرزنامة المقدمة .

وقد تم تكليف مديري المؤسسات الإبتدائية بعملية التسجيل. في حين سيتم تسليط عقوبات على المدراء الذين لم يحترموا الآجال المحددة ولم يقوموا بتسجيل التلاميذ.

هذا أخرى يتولى المفتشون البيداغوجيون ،إعداد مواضيع الامتحان بمشاركة اساتذة مختارين للمهمة. كما يعتمد في بناء موضوعات الامتحان على المرجعية الوطنية. لتقييم المكتسبات اضافة الى التركيز في تقييم مكتسبات التلاميذ على الكفاءات المنصوص عليها في المناهج .

ومن بين الأمور التي تم اتخاذها إلغاء الطابع الوطني لتوقيت الامتحان النهائي اذ يمكن ان يجرى الامتحان في أيام مختلفة حسب طبيعة المنطقة الجغرافية “شمال جنوب ” وحسب أيام الأسبوع باعتباره امتحان محلي وليس وطني كما قد تمتد اجراء الامتحان الى اكثر من يوم واحد .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور