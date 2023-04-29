إمتحان تقييم المكتسبات .. الابتدائيات تستلم المواضيع

إستلمت كل المؤسسات التربوية ، المواضيع الخاصة بامتحان تقييم المكتسبات ،48 ساعة قبل انطلاق الامتحان.

وسيتم بداية من الغد الشروع في امتحان اللغة العربيةو في شقين ، الشق الأول يتعلق ب ” فهم المكتوب في اللغة العربية ” لمدة 45 في البناء الفكري ، والشق الثاني يتعلق بالنظام اللغوي لنفس المادة ولمدة 45 دقيقة .

،علما أن الإمتحان الثاني سيكون يوم الثلاثاء وفيه سيتم إستكمال الإنتاج الكتابي للغة العربية لمدة 45 دقيقة .

هذا اشترطت وزارة الترية عى مديري المؤسسات إجراء تقييم المكتسبات في الحجرات نفسها التي يدرس فيها التلاميذ مع تسليم موضوع التقييم وشبكة التصحيح وسلم التقديرات للأستاذ عند انطلاق التقييم ، أما إجراء التقييمات الشفوية ،فسيتم متابعتها إلى غاية 24 ماي 2023.