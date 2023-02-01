قناة النهار إمتحان تقييم المكتسبات “للسانكيام”.. تحسين للمستوى وتقليل من نسب إعادة السنة بقلم النهار أونلاين نشر في 01 فيفري 2023 - 18:31 شارك غرِّد أرسل 78 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/M63e5 اقرأ أيضا وزارة الشؤون الدينية ومجلس سبل الخيرات يطلقان قافلة تضامنية إلى ولاية تيسمسيلت قناة النهار 26 جانفي إرتفاع أسعار البيض يخلط أوراق ربات البيوت ويلغي أطباقا من الخيارات قناة النهار 28 جانفي "طالع هابط: الشيخ النوي.. "النعامة مسكينة دايما تعاني من السكن قناة النهار 12 جانفي الفريق أول السعيد شنقريحة يتحادث مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية قناة النهار 24 جانفي ملتقيات وندوات جزائرية بالخارج.. الدبلوماسية الإقتصادية تتحرك بقوة مع بداية 2023 قناة النهار 20 جانفي عين تموشنت: إرتفاع متواصل في أسعار الخشب يرهن مستقبل النجارة قناة النهار 27 جانفي ثلوج كثيفة على المرتفعات .. التفاصيل قناة النهار 26 جانفي شاهد كيف رد بوقرة حول منع اللاعبين من الدخول إلى مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 16 جانفي فاسألوا : اليمين الغموس قناة النهار 21 جانفي مجيد بوقرة: المنتخبات الإفريقية تطورت كثيرا تكتيكيا والمنتخب الليبي قوي جدا قناة النهار 13 جانفي