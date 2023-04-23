إمتحان تقييم المكتسبات يشمل الفصول الثلاث

يشمل امتحان تقييم المكتسبات الذي سينطلق فعليا يوم 30 أفريل إلى غاية 25 ماي. دروس الفصول التعليمية الثلاث،حيث سيتم تقييم في كل الدروس التي درسها التلاميذ طيلة السنة الدراسية.

كما سيتم إجراء إختبارات الفصل الثالث في موعدها المحدد من قبل وزارة التربية. بداية من يوم 28 ماي إلى غاية 1 جوان القادم.

وشددت الوزارة على الأساتذة على ضرورة استكمال البرنامج الدراسي بالموازاة مع إجراء تقييم المكتسبات. الذي سيأخذ 11 بالمائة من الحجم الساعي الخاص بالدروس. حسب التصريح الأخير لمدير التعليم الإبتدائي بوزارة التربية الوطنية .

الرياضة بالإبتدائيات: وزارة التربية تشرع في إحصاء الفضاءات الرياضية

كما قامت وزارة اتربية الوطنية باحصاء الفضاءات على مستوى القطاعات التابعة لوزارة التربية، والفضاءات المجاورة للمدارس الابتدائية. التابعة لوزارة التعليم العالي أو التكوين المهني. أو الشباب والرياضة من اجل استغلالها بداية من الموسم الدراسي القادم 2023/2024

بالموازارة مع ذلك ، تم إحصاء المؤسسات والمدارس الإبتدائية التي بها ساحات واسعة مهيئة. لممارسة الرياضة في حال تعذر وجود هياكل تابعة لقطاعات أخرى مجاورة لهذه المؤسسات. على غرار المركبات الرياضة أو الملاعب الجوارية أو القاعات الرياضية.

ويأتي هذا تحسبا لتوظيف 12 ألف أستاذ في التربية البدنية. بناء على قرار رئيس الجمهورية الذي أكد على ضرورة الإهتمام بالرياضة المدرسية.