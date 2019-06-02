إمتحان رمضان.. يكرم فيه المرء أو يهان

تحية طيبة وبعد:

إن ما يميز شهر رمضان الكريم، هو التجمع مع العائلة على مائدة واحدة في الإفطار والسحور، ومساعدة أفراد العائلة لبعضهم البعض في الإعداد للمائدة الرمضانية.

وكذلك الإعداد للدعوات ولقاء الأقارب والأصدقاء وتقوية علاقاتنا بهم.

أثبتت الدراسات أن لتجمع العائلة فوائد نفسية وصحية كثيرة، وسنقدم لكم بعضا منها.

التجمع مع الأبناء على مائدة واحدة يتيح فرصة النقاش وتبادل الحوار معهم، ومتابعة تغيراتهم السلوكية وحالتهم النفسية.

وأيضا تقليل الفجوة بين الآباء والأبناء في سن المراهقة، بسبب مسؤوليات الحياة المختلفة وتغير سلوك وتفكير ومشاعر الأبناء في سن المراهقة.

خاصة أن التجمع مع الأبناء يوميا في رمضان يساعد على فهم كلا منهم للآخر، من خلال تناول مختلف المواضيع وتقارب وجهات النظر.

يقل معدل تناول المخدرات لدى المراهقين في الأسر التي تجتمع يوميا، ويقل معدل تدخين السجائر أيضا.

كما ينخفض معدل الاضطرابات النفسية للطعام لدى الأطفال ويزداد معدلات تناول الطعام الصحي.

هذا إلى جانب أن هذا التجمع فرصة ذهبية لتعليم الأبناء آداب الطعام وأصوله، تقوية تحمل المسئولية لدى الأبناء.

وهذا من خلال تقديم المساعدة في شهر ومساعدة الأمهات في المطبخ وإعداد المائدة الرمضانية.

أحمد/ باتنة