إمتلاء سد بوزينة بباتنة بنسبة 40 بالمائة

أعلنت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، أنه وبعد التساقطات التي شهدتها أعالي قمم جبل المحمل بإقليم بلدية بوزينة بباتنة.

وعرف سد بوزينة إنتعاشا في نسبة كمية المياه المتدفقة إليه، حيث كانت نسبة إمتلاء السد % 13.33 بسعة تقدر بـ 2.330.000 م 3. والتي وصلت حاليا إلى نسبة %22.33 بسعة تقدر بـ 4.100.000 م3 وذلك بعد عودة الحياة إلى منابع بوزينة. والتي تضخ كميات معتبرة من المياه الصافية والنقية والتي تقدر بمتوسط 450.000 م3 في اليوم. حسب ما تم تسجيله خلال الأربعة أيام الأخيرة.

ولا يزال السد في حالة إمتلاء وخاصة بعد عودة جريان هذه المنابع والتي تعتبر الشريان الحيوي لواد بوزينة والتي يعول عليها كثيرا في امتلاء السد. الذي يملك حوض هيدروغرافي صغير حوالي 161 كم2. حيث من المتوقع أن تصل كمية المياه المتدفقة إلى السد إلى أزيد من 3.5 مليون م3 نهاية هذا الأسبوع لتصل إلى %40 في حالة إستمرارها بالجريان بنفس الوتيرة.

