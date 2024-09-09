إمتلاء سد جرف التربة ببشار عن آخره

أعلنت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، عن إمتلاء سد جرف التربة بولاية بشار عن آخره.

وحسب بيان للوكالة، وصل حجم التخزين بالسد إلى أكثر من 247 مليون متر مكعب. بفضل الإمدادات المطرية التي تواصلت طيلة نهار أمس والمقدرة بـ 235.827 مليون متر مكعب.

ووصلت نسبة إمتلاء السد إلى 100% لدرجة تفريغ الفائض من المياه التي تفوق طاقة استيعابه.

وأشار البيان، إلى أن حجم التخزين بسد جرف التربة لم يكن يتعدى 2 مليون متر مكعب قبل و صول الإمدادات المطرية الغزيرة.