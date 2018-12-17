إمتيازات جديدة لمصدري المنتجات الزراعية‎

كشفت الحكومة، اليوم الإثنين، عن تقديم تسهيلات لمصدري المنتجات الزراعية نحو الخارج.

وذلك عن طريق مرافقة المؤسسات الجزائرية، على المستوى الدولي لتبسيط الإجراءات التنظيمية لترقية الصادرات.

وحسب بيان لوزارة التجارة اليوم، سيتم تنظيم لقاء وطني مخصص لدراسة ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وسيكون اللقاء يوم غد الثلاثاء، في المركز الدولي للمؤتمرات بالصنوبر البحري، بالعاصمة الجزائر.

وسيشارك في هذا اللقاء ممثلو كل القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، و400 متعامل اقتصادي في مجال التصدير.

كما سيتناول اللقاء موضوع تصدير المنتوجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من أجل ترقيتها، والإمكانيات المتاحة وتحديات التصدير.

كالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية والنقل قصد التكفل بالقضايا المرتبطة باللوجيستيك، لتسهيل عمليات الشحن والنقل الدولي للبضائع المصدرة.

وكانت الحكومة قد أقرت “مكافأة مالية” للمصدرين خارج قطاع المحروقات، يُقدمها الصندوق الخاص لترقية الصادرات.