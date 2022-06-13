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قناة النهار

إمحتان الرياضيات يصدم تلاميذ الشعب العلمية

بقلم قناة النهار
إمحتان الرياضيات يصدم تلاميذ الشعب العلمية
تربية
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رابط دائم : https://nhar.tv/q2bRT
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