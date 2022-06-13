قناة النهار إمحتان الرياضيات يصدم تلاميذ الشعب العلمية بقلم قناة النهار نشر في 13 جوان 2022 - 22:36 تربية شارك غرِّد أرسل 54 0 رابط دائم : https://nhar.tv/q2bRT اقرأ أيضا المدير العام لديوان الحج والعمرة يكشف جديد حج2022 وما ينتظر الحجاج في البقاع المقدسة قناة النهار 05 جوان "رئيس الإتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية :" الرياضيون الذين فرّوا في فرنسا خانوا الأمانة قناة النهار 27 ماي وسام.. صرخة أستاذة أنهكها المرض قناة النهار 10 جوان أجواء مشمسة وصافية 🌞.. طقس السبت 28 ماي 2022 قناة النهار 28 ماي تساؤلات: أزيد من 700 ألف مترشح على موعد مع إمتحان البكالوريا غدا الأحد قناة النهار 11 جوان جيجل: غابة بوعفرون أو مملكة طائر الجوز الجزائري .. لوحة فنية طبيعية ساحرة قناة النهار 09 جوان مدير التربية لتيارت: غيابات قليلة لممتحني شهادة التعليم المتوسط أغلبهم من الأحرار قناة النهار 08 جوان آراء المترشحين حول إمتحانات شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2022 قناة النهار 08 جوان "قناة النهار في بيت عزاء فقيد الكرة الجزائرية "بلال بن حمودة قناة النهار 11 جوان زوج الشابة دليلة : "أتلقى تهــديدات ومساومات من أجل الأموال !!" قناة النهار 03 جوان