إمداد الموقع الصناعي لنوفونورديسك بالطاقة الشمسية

سيعمل موقع إنتاج الأقراص الخاص بشركة نوفو نورديسك الجزائر في تيزي وزو ( التصنيع المحلي للأقراص في الجزائر) اعتبارا من اليوم باستخدام مصادر طاقة مختلطة الطاقة الشمسية التي يتم توليدها من الألواح الكهروضوئية والطاقة التقليدية.

من خلال هذا المشروع، تساهم نوفو نورديسك الجزائر في استراتيجية “نوفو نورديسك الدائرية Circular for Zero البيئية من خلال. تحويل مواقع إنتاج الأدوية إلى استخدام الطاقة الخضراء، وذلك بالاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر. من حيث الطاقة الشمسية متوسط سطوع الشمس السنوي الذي يتراوح بين 2000 و 3000 ساعة. ما يصل إلى 1148 لوحا شمسيا تم تركيبها بشكل استراتيجي على أسطح المباني الرئيسية.

استفاد موقع الإنتاج في تيزي وزو من تركيب ألواح شمسية بالغة الأهمية ستساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 170 طنا سنويا.كما انه من المتوقع أن تغطي الألواح الشمسية ما يصل إلى 35% من إجمالي استهلاك الموقع للطاقة خلال الساعات. التي تشرق فيها أشعة الشمس.

حيث يهدف مشروع الألواح الشمسية هذا إلى تقليل البصمة الكربونية والتأثير البيئي لموقع الإنتاج من خلال التحليل. الدقيق لاستهلاك الغاز والبنية التحتية، وهي فرصة لتوليد الطاقة الخضراء لأغراض إنتاجية. يهدف موقع الإنتاج في تيزي وزو، بصفته أحد الأطراف الفاعلة المهمة في قطاع الأدوية في الجزائر. إلى أن يكون نموذجا ملهما لاستخدام الطاقات المتجددة.

بالإضافة كذلك إلى تأثيره الإيجابي على البيئة، يؤكد المشروع على التزام شركة نوفو نورديسك الجزائر تجاه المجتمع الوطني. ويؤكد على التزامها بالمسؤولية البيئية والاجتماعية.

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