إمرأة تبيع مولودتها لإجراء عملية تجميل لأنفها!!

ألقت الشرطة الروسية القبض على إمرأة تبلغ من العمر 33 عاما، قامت ببيع مولودتها الجديدة لأجل الخضوع لعملية تجميل في الأنف.

حيث أنجبت الأم طفلتها في 25 أفريل الماضي بمستشفى مدينة كاسبيسك الروسية.

وبعد 5 أيام من ولادة الرضيعة، باعتها أمها لزوجين يتطلعان إلى أن يصبحا أبوين، مقابل 3400 دولار. وتلقت دفعة مقدمة بقيمة 360 دولاراً.

وبعد تلقي الشرطة بلاغاً حول بيع الطفلة، احتجزوا الأم والزوجين اللذان اشتريا المولودة بشكل غير شرعي.

وفي التحقيق، قال الزوجان أن المرأة أعطتهما الطفلة وشهادة ميلادها، لكنهما أنكرا دفع المال مقابل الحصول عليها.

وزعما أن الأم طلبت لاحقا منهما مبلغ 3200 دولارا كي تخضع لعملية ضرورية في الأنف “من أجل التنفس بشكل أفضل”.

وحسب الصور التي تم تدوالها للأم بعد اعتقالها، فإنها لم تتمكن من الخضوع لعملية الأنف قبل توقيفها.

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