إمرأة تجرّ ابنتها من شعرها وتبرحها ضربا ..والسبب!

أقدمت سيدة تجردت من مشاعر الأمومة، على ضرب أطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات ضربا مبرحا متبوع بالتعنيف بواسطة كابل كهربائي.

وذلك بسبب انتقال عدوى القمل لشعر ابنتها الصغرى، لتتسبب لهم في كدمات وجروح استفادوا من خلالها بعجز متفاوت المدة قدر بين 10 و15 يوما.

ليسارع والدهم إلى تقييد شكوى ضد طليقته المقيمة بنواحي منطقة بئر مراد رايس، التي على أساسها تمت متابعتها قضائيا من طرف نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بجرم الاعتداء بالعنف على قصّر لم يتجاوزوا عمر 16 سنة.

التحقيقات في قضية الحال، باشرتها مصالح الضبطية القضائية بموجب تعليمة نيابة صادرة عن وكيل الجمهورية بمحكمة الحال، بعد الشكوى التي قيدها والد الضحايا الثلاث ضد طليقته عند ممارسته حق الزيارة.

أين لاحظ آثار الضرب بمختلف أنحاء الجسد وطلبوا منه البقاء معه رافضين الرجوع إلى والدتهم بسبب تعنيفها المستمر لهم من دون سببب وجيه الذي يرمي إلى تأديبهم وتربيتهم.

حيث أفاد الأطفال خلال محاضر سماعهم في التحقيق الأولي، بأن والدتهم تضربهم في كل مرة يتقدم فيها والدهم لأخذهم خلال ممارسته حق الزيارة بواسطة كابل كهربائي.

كما قامت بضرب ابنتها الصغرى وجرها من شعرها بسبب القمّل من دون أدنى رحمة أو شفقة.