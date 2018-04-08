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إمرأة ترمي بنفسها من جسر “كارنو” بباب الواد في العاصمة

أخبار الجزائر
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إمرأة ترمي بنفسها من جسر “كارنو” بباب الواد في العاصمة
بقلم أمينة داودي

أقدمت اليوم الأحد إمرأة في العقد السادس من عمرها على رمي نفسها من أعلى جسر “كارنو” ببلدية باب الواد.

وقال خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، أنهم تلقوا إتصال على الساعة 11 و37 دقيقة صباحا.

من قبل مصالح الشرطة مفاده العثور على إمرأة ملقاة على الأرض بعد أن سقطت من جسر كارنو  بباب الواد.

مشيرا إلى أن المرأة المسماة “خ.ن” تبلغ من العمر 53 سنة، وتقطن ببلدية بوزريعة بالعاصمة، أصيبت بإصابات بليغة على مستوى الراس والساقين.

مفيدا بأنه تم نقلها إلى مستشفى “مايو “، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في الحادثة مع إحتمال فرضية الإنتحار أو القتل.

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