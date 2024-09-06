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أخبار الجزائر

إمرأة تقتل مُفتشاً بمديرية التجارة بباتنة لسبب صادم!

بقلم سعيد حريقة
إمرأة تقتل مُفتشاً بمديرية التجارة بباتنة لسبب صادم!
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لفظ قبل قليل المرحوم “أ.د” أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجامعي بباتنة متأثرا بإصابة بالغة على مستوى الرأس ناتجة عن اعتداء جسدي قبل 20 يوما من طرف إمرأة بالقرب من مسكنه العائلي. بمدينة مروانة في باتنة.

وفارق المرحوم الحياة تاركا وراءه 10 أبناء وزوجة حامل، علما أن المرحوم يشغل منصب مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. بمديرية التجارة لولاية باتنة مكلف بمنصب رئيس فرقة التفتيش بدائرة مروانة.

وحسب المعطيات الأولية فإن خلافا كان بين المرحوم وجارته المتهمة بسبب الأطفال، سرعان ما تطورت هذه الخلافات إلى جريمة قتل.

حيث أقدمت المتهمة على ضرب رأس الضحية بكتلة صلبة سببت له نزيفا داخليا حادا. مكث على إثره 20 يوما في المستشفى قبل مفارقته الحياة منتصف نهار اليوم.

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