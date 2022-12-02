إمرأة حنون وجادة يشقّ معها الطّريق في رحاب العدل والمساواة

الرقم السري :

136974

سأضمن لك الإستقرار.. يا صادقة أريدك شريكة

لم يتعب صاحب إعلاننا نفسه . وأبدى ولاءه وإيمانه بركن رأى انه سيكون فرصته لتحقيق أمله والظفر بمن لها نفس فلسفته. شخص يرى في التعدد صون للكرامة والعفة. وقد تواصل معنا معلنا بكل روح طيبة نيته في أن يكون له زوجة ثانية. من ولاية تلمسان ستكون أول محطة لنا في هذا الركن، هو رجل محترم وصادق وجاد، مضى من عمره 59 سنة. كما يشغل منصب إطار في سلك التعليم، متزوج أب لأولاد، غايته التعدد والظفر بزوجة ثانية تكون له إمرأة حنون ونعم الرفيقة في الحياة. يتمنى صاحب إعلاننا هذا أن يجد من تقبل عرضه، مؤكدا أنه سيكون عند حسن ظنها، ويوفر الاستقرار لها. وبيتا خاصا يكون مملكة لها وحدها. فقط وكل ما يرجو ممن ستأخذ بيده أن تكون من إحدى ولايات الغرب أو الوسط الجزائري. سنها لا يتجاوز 48 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفلين صغيرين. وأكثر ما يهمه أن تكون ربة بيت ممتازة تضفي على حياته البهجة والفرحة.

الرقم السري :

136975

مهندس مرموق يحفظ كرامتك ويشعل في قلبك ضوء الأمل

من غرب البلاد دائما ، نعرج بكم هذه المرة من ولاية وهران. ونعرفكم على رجل في غاية الأنفة والرفعة في الأخلاق، رجل يبلغ من العمر 40 عام. يشغل منصب مهندس في التسيير، هو الآخر متزوج وهو يريد التعدد على سنة الله ورسوله الكريم. إلى جانب امرأة حنون وجادة جدا يشقّ معها الطّريق في رحاب العدل والمساواة. إنسانة تؤمن بمبدأ التعدد وترى أن مكانتها محفوظة لدى الله قبل الزوج. فقط من شروطه أن تكون صاحبة النصيب من غرب البلاد، سنها مناسب لسنه، يقبلها مطلقة أو أرملة. ولا بأس إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت يمضي معها إلى استقرار ومودة.

الرقم السري :

136976

زوجة أصيلة تكون لي خير زاد

هو يقين منه أن مستوى قارئاتنا الوفيات هو من سيجعل من تقبل به. تعي مكانتها وقدرها لدى زوج يرى في التعدد سلاكا وملاذا. هذا ما دفع بصاحب إعلاننا الأخير أن يتواصل معنا والأمل يحذوه أن يظفر بذات النصيب في أقرب الآجال.

إسماعيل من وهران، لم يجد من بدّ ليطرق أبواب الأثير الأثير طلبا لزوجة ثانية تكون له خير زاد. شاب في الـ39من عمره، ميسور ماديا، يمارس التجارة، لديه سكن خاص يضمنه لمن تقبل أن ترافقه مشوار العمر تحت لواء التعدد.

يريد أن يلاقيه القدر بإنسانة طيبة كريمة تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، يريدها عزباء. كما يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين، شرطه أن تكون موظفة في سلك التعليم. وسنها لا يتجاوز38سنة. فهل له أن يجد ضالته في أقرب الآجال؟

طالع أيضا :

📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar