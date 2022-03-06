الرقم السري :

136572

إمرأة ذات همّة من البليدة تقبلك بأبناءك مهما كان

من مدينة الورود البليدة، تواصلت معنا إحدى بناتها التي وضعت فينا ثقتها الكبيرة. في أن يكون لها من يملأ عليها حياتها ويكون لها السند وقت الشدة. صاحبة إعلاننا الأول في هذا المقام تبلغ من العمر42ربيعا، كما هي موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية. لم يسبق لها الزواج، إمرأة طيبة، بشوشة محبة للناس، خيرة وطموحة ولا تبتغي سوى الطيب من الحياة.

تريد إبنة مدينة الورود أن تبني حياتها على أسس سليمة مع رجل محترم يقدّرها، من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز 50سنة. أكثر ما تتمناه أن يكون أرمل بأبناء تكون لهم نعم الأمّ، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

136573

هل من نقي أمضي معه ما بقي من عمري؟

خطواتها كانت على رحب الصبر والإجتهاد إلى أن حققت ما تريده من طموح وهو أن تكون إطارا في قطاع الصحة. دوّنت بالإجتهاد إسمها أحبها الجميع، وهي تريد أن تمنح حبها وعنفوانها لمن يصونها و يقدرها. إمرأة طيبة حنون أرادت الحلال ف تّصلت بنا ووثقت فينا وحملتنا مسؤولية أن نجد لها نصيبا ترتقي معه.

عاصمية في الـ39من عمرها، عزباء لم يسبق لها الزواج، على قدر من الجمال وكثير من الرقة والحنان. تبتغي تحصيل الحلال مع إنسان طيب وصادق، يكون من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز50سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، شرطها أن يكون موظفا مستقرا، ولديه سكن خاص. وتعد أنها ستكون له السند والمعين.

الرقم السري :

136574

عاصمية في الثلاثين لك بالسعادة تدين

من الجميل أن تحسّ الأنثى أنها تحصل وتحصد من النّجاح الذي لطالما تاقت إليه وأرادته خطوة بعد خطوة. بمباركة من الوالدين الذين يلفان كل خطواتها بالدعاء والاحتواء. ما زاد من شغف صاحبة آخر محطة لنا في هذا الركن والتي تريد الارتباط على سنة الله ورسوله. هي شابة عاصمية في الـ32من عمرها، لم يسبق لها الزواج، جميلة ومحترمة. سليلة أسرة طيبة وقفت إلى جانبها إلى أن نالت شهادة جامعية أهلتها لتبوأ منصب مرموق في مؤسسة محترمة نظرا لكفاءتها.

تتمنى صاحبة إعلاننا أن يجمعها النصيب في الحلال مع رجل صالح صادق، لا تشترط فيه سوى أن يكون محترما ومتفهما. من العاصمة أو إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتعدى45سنة، تريده أعزبا. كما تقبله مطلقا بدون أولاد، أكثر ما تشترطه أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

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