إمرأة رصينة غايتها الاقتران من أجل العفة وتحصيل الحلال

امرأة مسؤولة ورصينة من الجزائر العاصمة، تبلغ من العمر 46 سنة، لم يسبق لها الزواج.

موظفة مستقرة في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة صاحبة عيون عسلية جميلة وجذابة.

صاحبة العرض أمينة وحنون متميزة بالمشاعر الإنسانية الراقية ومُحبة للخير.

غايتها الاقتران من أجل العفة وتحصيل الحلال، مع رجل شهم وتقي من أية منطقة في التراب الوطني.

لا تمانع إن كان أرمل أو مطلقا من دون أولاد، يناسبها سنا، تشترط أن يكون عاملا مستقرا ولديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131673

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