إمرأة ضمن شبكة إجرامية بحوزتها 12 ألف قرص صاروخ بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من الإيقاع بشبكة إجرامية تورط أفرادها في المتاجرة بالمؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية.

وقد أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأة في عقدها السادس. وحجز كمية من المؤثرات قدر عددها ما يقارب 12000 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ.

العملية تمت استغلالا لمعلومات، تفيد بقيام افراد الشبكة بالمتاجرة في هذه السموم وتوزيعها وسط الأقاليم الحضرية. وبعد ترصد نشاطهم الإجرامي واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران واستصدار إذن بالتفتيش. تم توقيف المتهمين في قضية الحال وحجز المهلوسات. ليتم تحرير إجراء قضائي موضوعه جناية التهريب، الحيازة والتخزين النقل والعرض قصد البيع بطريقة غير مشروعة للمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة سيحالون بموجبه أمام العدالة.