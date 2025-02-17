إمرأة ضمن شبكة للمتاجرة بالكوكايين وحجز أكثر من 2 كلغ بالمغير

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية المغير، بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم إمرأة. ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة “كوكايين”. مع ضبط 02 كلغ و360 غ من الكوكايين.

التحريات العملياتية التي باشرها محققو المصلحة جاءت بعد إستغلال معلومات حول تخطيط جماعة إجرامية لتمرير كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” إلى إقليم الولاية. أين تم رصد تحركات أفراد الشبكة ومن ثمَّ توقيفهم بوسط مدينة المغير وهم بصدد نقلها على متن مركبة سياحية. التي بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق عثر بداخلها على هذه الكمية من السموم، كانت مخبأة بإحكام تحت أحد مقاعدها الخلفية.

العملية التي تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، أسفرت أيضا عن حجز مركبتين سياحيتين كانتا تستعملان في النشاط الإجرامي.

أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بورقلة، عن قضية الحيازة والنقل والتخزين والشراء قصد البيع للمخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية التهريب.

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