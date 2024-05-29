إمرأة ضمن شبكة للمتاجرة بالمهلوسات وحجز أكثر من 37 ألف قرص بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي الصنوبر بأمن وهران من الايقاع بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية تم خلالها توقيف شخصين من بينهما امرأة.

العملية النوعية لذات العناصر تمت يعد تحريات معمقة وعمليات تتبع وترصد واسعة لتحركات أفراد الشبكة. أسفرت عن حجز 37780 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع. ومبلغ يفوق 54 مليون سنتيم يعتبر من عائدات الترويج الي جانب أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام.