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إمرأة على رأس شبكة لإختطاف القاصرات في تبسة

أخبار الجزائر
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إمرأة على رأس شبكة لإختطاف القاصرات في تبسة
بقلم م. فيصل

تمكن الأمن الحضري لولاية تبسة من القبض على سيدة 33سنة متورطة في قضية إختطاف فتاتين  قاصرتين.

وحسب ذات الهيئة، تم القبض المتهمة بوسط الولاية بالقرب من قاعة سينما المغرب، أين كانت بصدد تحويل فتاة ثالثة صديقة المختطفتين.

وبعد مباشرة التحقيق معها، إعترفت بأن القاصرتين متواجدتين بمنزلها بأحد أحياء مدينة تبسة، حيث تم  تحريرهما وإخضاعهما للفحوصات الطبية الضرورية.

كما إعترقت أيضا، أنها كانت بصدد صدد تحويلهما إلى مغنية تلمسان، بغرض تسليمهما إلى أحد الأشخاص بذات المدينة.

وسيتم لاحقا تقديم المتورطة الجهات القضائية بالولاية .

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