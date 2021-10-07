إمرأة فوق العادة ستجعل حياتك سعادة

توسمت الخير الكثير في هذا الركن الذي إرتأيت أن أحط به الرحال، حتى أستفيد من الخدمات المقدمة فيه، حيث أنني استأنست بالفكرة التي حملت إليّ الكثير من الأمل ودعوت الله أن يوفقني في مسعاي، فأنا لا أبتغي سوى الحلال وراحة البال.

أنا أمينة من ميلة، عزباء في العقد الرابع من عمري، وأشغل منصب إطار في مؤسسة عمومية، ناجحة وموهوبة، محترمة بشهادة كل من يعرفني، مقبولة الشكل ولي من الأخلاق ما يؤهلني أن اسكن العقول والقلوب معا.

أريد أن يكون لي حظ ونصيب مع رجل خلوق ومحترم، سنه مابين 48و55سنة، من إحدى ولايات الشرق الجزائري نظرا لظروف عملي، أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، وأنا أشترط أن يكون لمن سيطرق باب قلبي سكن خاص ولي عليه الوفاء والإخلاص.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135644

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