إمرأة مثقفة وناضجة غايتها الزواج و الإستقرار

امرأة من ولاية البليدة، لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 50 سنة، متحصلة على شهادة تقني سامي في تسيير البنوك وماكثة في البيت.

مثقفة وناضجة وواعية ومتوسطة القامة وبيضاء البشرة ومقبولة الشكل، غايتها الزواج والاستقرار على سنة الله ونبيه المختار.

وهذا مع رجل كريم وأمين من إحدى مدن الوسط الجزائري، لا يتجاوز عمره 65 سنة.

ولا تمانع إن كان أرمل أو مطلقا بولدين على الأكثر، تشترط أن يكون صادقا صاحب دين وخلق حسن، لديه عمل مستقر ومسكن خاص.

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