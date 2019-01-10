إمرأة مهددة بـ6 أشهر حبسا بتهمة التلاعب بالعداد وسرقة الكهرباء في العاصمة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، في حق إمرأةاتهمتها شركة «سونلغاز» بالغش وسرقة الكهرباء.

تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس الشكوى التي رسّمتها شركة «سونلغاز» لدى مصالح الأمن، تتهم فيها سيدة بالغش وسرقة الكهرباء.

موضحين، أن هذه الأخيرة تلاعبت بالعداد، فأصبح لا يسجل القيمة الحقيقة للكهرباء المستهلكة، وهو الجرم الذي أنكرته المتهمة عن نفسها جملة وتفصيلا خلال مثولها أمام القاضي الجزائي بمحكمة الشراڤة.

مؤكدة أن العنوان المسجل في الشكوى ليس عنوانها، لأن مسكنها يحمل الرقم واحد ورقم المسكن المعني بالعداد محل المتابعة هو رقم 19، مبدية استغرابها من تسجيل هذا العداد باسمها، لتلتمس إفادتها بالبراءة.