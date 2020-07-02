إمرأة وشريكها يسلبان أكثر من 3 ملايير من ضحاياهما مقابل سكنات وهمية بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري التاسع بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال متكونة من شخصين مسبوقين قضائيا من بينهما امرأة يبلغان من العمر 59 و61 سنة على التوالي.

العملية النوعية لذات العناصر، تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام امرأة بالاحتيال على ضحاياها بإيهامهم بتوفير لهم سكنات ومناصب عمل ليتم المباشرة في تحقيقات موسعة بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران.

وقد أسفرت التحريات الأولية أن المتهمة في قضية الحال كانت تدعي النفوذ كون زوجها إطار سامي بالدولة والتوسط لضحاياها الذين كانت تستدرجهم من الحفلات والأعراس بتأكيد أنها فاعلة خير وستساعدهم للاستفادة من سكنات ومناصب عمل مقابل مبالغ مالية معتبرة.

بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش مسكنها تم ضبط 295 ملف خاص بالسكن، 104 نسخ من بطاقة الهوية، 17 دفتر عائلي، 22 صورة فوتوغرافية، نسخ من بطاقات التعريف، دفاتر بنكية ومبلغ 450 اورو و 50000 دج من العملة الوطنية.

وافضت التحقيقات معها إلى الإطاحة بشريكها موظف سابق بدائرة وهران كان يزودها بمعلومات حول برامج السكن إتضح أنه سلب رفقة المتهمة مبلغ 3 ملايين و40 مليونا من ضحاياهما.