إمرأة وصيدلاني يقودان عصابة مختصة في المتاجرة بـ”الكيف” و”الكاشيات” في العاصمة

علمت “النهار” من مصادر موثوقة، أن نيابة محكمة الدار البيضاء إستمعت، مؤخرًا، لتصريحات 7 أشخاص متورطين في قضية تكوين مجموعة أشرار والمتاجرة بالمؤثرات العقلية والتزوير وإستعمال المزور في وصفات طبية.

تفاصيل القضية حسب المعلومات التي تحوزها “النهار”، تعود إلى ورود معلومات دقيقة إلى فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، مفادها وجود شخص يروّج ويتاجر في المؤثرات العقلية على مستوى حي زرهوني مختار بباب الزوار.

وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق معمق في القضية تمكن من خلاله المحققون من التوصل إلى هوية المشتبه فيه، الذي تم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيفه وبحوزته 70 قرصًا مؤثرًا عقليًا ومبلغًا ماليًا يقدر بـ50 ألف دينار يعد من عائدات بيع هذه السموم.

ومواصلة للتحريات وبإستغلال المعلومات التي أدلى بها هذا الأخير، تم توقيف إمرأة التي تُعد ممونه، والتي ضبط بمسكنها على 255 قرصًا و3 قارورات بها سائل مخدر وكمية معتبرة من القنب الهندي وخمسة أسلحة بيضاء، كما توقيف إنها رفقة بائع بصيدلانية، الذي ضبط بحوزته على مبلغ مالي بقيمة 17 مليون سنتيم و42 وصفة طبية صورية مزورة.

كما أفضت هذه التحقيقات عن توقيف 3 أشخاص آخرين في نفس السياق.

وبعد الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد الموقوفين بجرم تكوين مجموعة أشرار والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتزوير وإستعمال المزور في وصفات طبية، أحيلوا بموجبه على نيابة محكمة الدار البيضاء للنظر في قضيتهم، في إنتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات.