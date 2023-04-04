إمرأتان أجنبيتان ضمن شبكة إجرامية تُتاجر في الهيروين

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الإتجار غير شرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة شرطة قضائية الأولى الجزائر الوسطى بأمن ولاية الجزائر. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تمتهن المتاجرة والترويج للمخدرات الصلبة من نوع الهيروين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن قضية الحال بدأت أطوارها بعد ورود معلومة إلى الفرقة مفادها قيام شخصين من ضواحي العاصمة بترويج هاته السموم في أوساط الشباب. وبعد التحري والإستغلال لهاته المعلومة تم تحديد أفراد هذه الشبكة.

كما أنه وتحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا، تمكنت عناصر الفرقة من إيقاف 10 أشخاص مشتبه فيهم أربعة منهم من جنسية أجنبية من بينهم إمرأتان أجنبيتان.

وبعد تنفيذ إذن بالتفتيش تم ضبط وحجز 160 غ من المخدرات الصلبة من نوع هيروين. 51 قرص من المؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى 61 مليون سنتيم من العملة الوطنية. 16 هاتف نقال ومركبة سياحية.

حيث وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة.