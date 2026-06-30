إمرأتان ضمن شبكة تتاجر بالمخدرات والكوكايين في قسنطينة

تمكنت فرقة قمع الاجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من الإطاحة بشبكة إجرامية وضبط كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” وأسلحة بيضاء محظورة.

وجاءت هذه العملية إثر نصب نقطة مراقبة على مستوى أحد الأحياء بمدينة قسنطينة، خلالها تم توقيف مركبة محل شبهة. على متنها ثلاثة أشخاص من بينهم إمرأتان، بعد إخضاعهم لعملية التفتيش الأمني ضبط بحوزتهم على كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” بوزن 60 غرام. بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات البيع والترويج، بناء على ذلك تم توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم رفقة المضبوطات لمقر الفرقة لاستكمال التحقيق.

واستكمالا للتحريات المعمقة، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي. نتائج التفتيش كانت إيجابية أين عثر على أقراص من المؤثرات العقلية، وقطعتين من المخدرات. وكذا أسلحة بيضاء محظورة متمثلة في “قارورة غاز مسيلة للدموع ، سكين من الحجم الكبير”. كما أسفرت التحقيقات الميدانية عن توقيف شخص آخر شريكهم لضلوعه في ذات الأفعال.

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