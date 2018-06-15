إمرأتين ضمن حراقة حاولوا الحرقة صبيحة العيد بوهران وتلمسان

أحبط فجر اليوم حرس السواحل بوهران محاولة إبحار سري لـ 19 حراقا حاولو بلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

الحراقة الذين تبلغ أعمارهم ما بين 20 إلى 30 سنة كانت من بينهم امرأتين والذين استغلوا مناسبة عيد الفطر للالتحاق بالسواحل الإسبانية.

وذلك عبر قاربي صيد تم ترصدهم على بعد أميال شمال شاطئ عين الترك حيث تم محاصرتهم قبل توقيفهم وتحويلهم إلى اليابسة،

حيث تم تسليمهم للدرك الوطني للتحقيق معهم قبل مثولهم أمام الجهات القضائية.

وفي سياق آخر تمكن حرس السواحل للناحية الإقليمية الغربية من إجهاض مخطط إبحار سرية لـ 13 حراقا بإحدى شواطئ الغزوات،

والذين اقلعوا فجر اليوم لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.