إمراة تقود عصابة لبيع 3 قطع من العاج و17 قطعة نقدية أثرية بميلة

أحبطت فرقة البحث والتحري بميلة صفقة بيع 3 قطع من العاج و17 قطعة نقدية أثرية عبرالفسبوك .

وحسب ذات المصدر فإن العملية تمت عبر ترصد وتتبع لاحد مواقع التواصل الاجتماعي تم توقيف أحد المشتبه فيه .

وبعد إستراجه لولاية ميلة تم توقيف 3 أشخاص اثنين ينحدران من تيارت وامرأة من عنابة .

وأسفر التحقيق على أن المرأة تعمل بمنزل شخص سرقت منه 3 قطع من العاج و17 قطعة نقدية

كما أثبتت الخبرة المنجزة من طرف مصالح مديرية الثقافة أنها تعود لفترات قديمة مختلفة منها النوميدية والرومانية.

حيث كانت بصدد بيع هذه القطع المحجوزة بقيمة 3.5 مليون دج للشخصين الآخرين قبل الإيقاع بهما.

وتم اليوم الاحد إحالة المشتبه بهم الثلاثة بتهمة المتاجرة في العاج وقطع أثرية للجهات القضائية بميلة.