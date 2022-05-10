إمضاء إتفاقية تعاون بين المعهد الجزائري للبترول والجامعة المشتركة لإيني الإيطالية

وقع مجمع سوناطراك، وشركة إيني، الإيطالية، اتفاقية بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي. مراسيم التوفيع جرت بين الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار وبين المدير العام لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي. وبحضور عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

وتهدف الإتفاقية إلى تضافر جهود الشركتين، وزيادة حجم الغاز المصدّر بإستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز إنريكو ماتيي “ترانسمد”. كما تسمح هذه الاتفاقية للشركتين بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق. وذلك للسنة 2022-2023 وفقًا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار.

تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التعاون الوثيق بين الشركتين في مجال الاستكشاف وإنتاج المحروقات وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والوقود الحيوي واحتجاز وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون. كما تؤكد رغبة الشريك الاستراتيجي إيني في مواصلة استثماراته مع سوناطراك وتعزيز تواجده في الجزائر.

وللإشارة فإن العلاقة التجارية مع إيني، تعد واحدة من أهم عملاء سوناطراك، وتعود إلى سنة 1977. حيث سمح عقد بيع الغاز الطبيعي بإمدادها خلال العشريتين الأخيرتين بحجم يفوق مجمله 300 مليار متر مكعب الى غاية اليوم.

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