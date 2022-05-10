إمضاء إتفاقية تعاون بين المعهد الجزائري للبترول والجامعة المشتركة لإيني الإيطالية
أمضى المعهد الجزائري للبترول التابع لمجمع سوناطراك مع الجامعة المشتركة لإيني الإيطالية،على إتفاقية شراكة وتعاون في مجال التدريب والتكوين.
وجرت مراسم توقيع هذه الإتفاقية بإيطاليا تندرج في إطار توطيد الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا .وتمتين جسور التعاون التاريخي بين مجمع سوناطراك ومجمع إيني. تجسيدا للإتفاقية الإطارية الممضاة سنة 2021 التي أعرب فيها الطرفان عن رغبتهما في إقامة علاقات في مجالات التدريب وتنمية المهارات.
وتهدف هذه الإتفاقية على وجه الخصوص إلى تعزيز التعاون في مجال الأنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتثمينها. وكذا تطوير المعرفة والمهارات الإدارية والفنية للموظفين في مجالات سلسلة قيمة مجمع سوناطراك.
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سوناطراك توقع إتفاقية مع إيني الإيطالية في مجال الغاز
وقع مجمع سوناطراك، وشركة إيني، الإيطالية، اتفاقية بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي. مراسيم التوفيع جرت بين الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار وبين المدير العام لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي. وبحضور عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
وتهدف الإتفاقية إلى تضافر جهود الشركتين، وزيادة حجم الغاز المصدّر بإستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز إنريكو ماتيي “ترانسمد”. كما تسمح هذه الاتفاقية للشركتين بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق. وذلك للسنة 2022-2023 وفقًا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار.
تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التعاون الوثيق بين الشركتين في مجال الاستكشاف وإنتاج المحروقات وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والوقود الحيوي واحتجاز وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون. كما تؤكد رغبة الشريك الاستراتيجي إيني في مواصلة استثماراته مع سوناطراك وتعزيز تواجده في الجزائر.
وللإشارة فإن العلاقة التجارية مع إيني، تعد واحدة من أهم عملاء سوناطراك، وتعود إلى سنة 1977. حيث سمح عقد بيع الغاز الطبيعي بإمدادها خلال العشريتين الأخيرتين بحجم يفوق مجمله 300 مليار متر مكعب الى غاية اليوم.
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كشف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أنه تم التوقيع على إتفاقية في مجال الطاقة مع مجمع سوناطراك لتزويد إيطاليا بالغاز.
وأشار رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، عقب إستقباله من طرف رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى الجزائر اليوم الإثنين، أن إيطاليا تسعى اليوم إلى تقوية العلاقات وتعزيزها مع الجزائر. أين تم “التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين خاصة في مجال الطاقة”. وإلى جانب مذكرة التفاهم مع ايطاليا “تم توقيع إتفاقية لتزويد إيطاليا بالغاز بين سوناطراك وايني”.
وكشف رئيس الوزراء الإيطالي في ذات السياق، أن إيطاليا مستعدة للتعاون مع الجزائر في مجال الطاقات المتجددة. للمساهمة في دعم سوق الشغل في الجزائر. كما أضاف أنه وبعد الأزمة في أوكرانيا تسعى إيطاليا إلى تعزيز قدراتها في مجال الغاز. حيث ومن خلال الإتفاق الذي توصلنا إليه فإن الحكومة الايطالية تسعي إلى أن تحمي حقوق مواطنيها حتى لا تبقى متعلقة بالأزمة الأوكرانية.
وأشار رئيس الوزراء الإيطالي، إلى أن الجزائر تعد أول شريك تجاري لإيطاليا في القارة الإفريقية. كما أن التبادل التجاري في تطور مستمر. وسبق للرئيس الايطالي أن زار الجزائر في نوفمبر الماضي. كما أن العلاقات الجزائرية والإيطالية عميقة في تاريخها. ويسعى البلدين الى تدعيم العلاقات في مجالات اخرى.
كما أضاف دراغي، أن “لقاء اليوم سيكون متبوعا بلقاء القمة بين الحكومتين في جويلية القادم”. كما أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ستكون له زيارة إلى إيطاليا شهر ماي القادم”.
وشكر رئيس الوزراء الإيطالي الرئيس تبون و الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمن وكامل الطاقم الحكومي على حفاوة الأستقبال.