إمضاء اتفاقيات مساعدة بين جمعيات خيرية جزائرية بفرنسا والهلال الأحمر الجزائري

تم اليوم الاثنين، امضاء اتفاقيات مساعدة بين جمعيات خيرية جزائرية بفرنسا والهلال الأحمر الجزائري.

وحسب ما نشره النائب سمير شعابنة، تسمح هذه الإتفاقيات إدخال كل المساعدات التى تتوفر فيها الشروط اللازمة للتراب الوطنى وفي إطار قانونى .

يأتي هذا بعد الانشغالات والمشاكل الكبيرة التى تعانى منها الجمعيات الخيرية الجزائرية بفرنسا، لإدخال العتاد الصحي، وتقديم يد المساعدةً للجمعيات الجزائرية الخيرية، وحتى للأشخاص بالجزائر .

وقال شعابنة “ففي فرنسا مثلا، العديد من الجمعيات يريدون إرسال الكثير من المساعدات تتمثل في أغلب الأحيان في عتاد صحي وكراسي متحركة للمعاقين وسيارات إسعاف وآلات كشف وعتاد مدرسي والكثير من التجهيزات لقياس السكر في الدم وضغط الدم إلخ..”.

لكن –يضيف النائب- في العديد من المرات تجد هذه الجمعيات صعوبات لإدخال هذه المساعدات، لغياب إطار قانون يسهل من مهمة هؤلاء .

وقد أمضى شعابنة اتفاقيات مع عدد من الجمعيات من مختلف جهات فرنسا والقائمة تبقى مفتوحة للذين يريدن الالتحاق بالمشروع .