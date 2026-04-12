إمضاء اتفاقية بين أمن تبسة وجامعة الشهيد العربي التبسي

تمّ إمضاء اتفاقية شراكة بين أمن ولاية تبسة وجامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي بتبسة.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، ترمي الاتفاقية، إلى تنظيم دورات تكوينية في شتى التخصصات خاصة في مجال تعليم اللغات.

حيث حضر المراسم إطارات من الجامعة وكذا إطارات من أمن ولاية تبسة. أين تبادل على هامشها الحضور وجهات النظر والآراء حول آفاق التعاون الثنائي.‎

وجاء توقيع هذه الاتفاقية، في إطار تعزيز التعاون والشراكة التي تربط الشرطة الجزائرية بالجامعة وفي إطار تطوير الكفاءات والأداء المهني.