إمضاء اتفاقية لإنشاء مدرسة بريطانية في الجزائر

وقع كاتب الدولة رشيد بلادهان، ووزير الدولة البريطاني، المكلف بالشؤون الخارجية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفري، اتفاقية لإنشاء مدرسة بريطانية في الجزائر.

يأتي هذا على هامش الحوار الاستراتيجي الجزائري البريطاني، الذي تم تنظيمه اليوم الاثنين، بوزارة الشؤون الخارجية.

وقد شرع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشؤون الخارجية بزيارة عمل إلى الجزائر العاصمة، أمس الأحد، إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، أمس الأحد فإنه وخلال هذا اللقاء ، سيسعى الطرفان إلى تعميق الحوار والتنسيق حول مواضيع مهمة في العلاقات الثنائية ، لا سيما الإطار القانوني الثنائي وتكييفه مع بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي،

كما سيتدارس الطرفان تنمية تدريس اللغة الإنجليزية في الجزائر، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي ، لا سيما من خلال المساهمة المستمرة للمهارات الجزائرية القائمة في المملكة المتحدة ، في إطار التوجهات الجديدة للحكومة الجزائرية.

و سيتم خلال هذه الجلسة أيضًا تبادلاً للآراء حول جميع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، لا سيما ليبيا والساحل والصحراء الغربية وسوريا واليمن وفلسطين ، فضلاً عن المسائل القضايا الشاملة مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب وتغير المناخ.