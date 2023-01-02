إمضاء اتفاقية مع قطر لتطوير الفندقية التابعة للمجمع العمومي الجزائري

أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، اليوم الإثنين، بفندق الأوراسي، على مراسم الإمضاء على اتفاقية اطار. بين مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، والشركة القطرية رتاج للفندقة والضيافة.

وحسب بيان وزارة السياحة، فإن الاتفاقية تدخل في اطار التعاون الجزائري القطري في المجال السياحي. بغرض تطوير الفندقية التابعة للمجمع العمومي الجزائري، وتشغيلها. من خلال تعبئة الاستثمارات اللازمة بهدف الارتقاء بهذه الوحدات والرفع من جودة خدماتها.