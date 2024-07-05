إمكانية استبعاد هذه الدولة من منطقة شنغن

بدأت السلطات في مالطا للتو في العمل على الاستعدادات لتنفيذ نظام الدخول والخروج الخاص بالاتحاد الأوروبي. والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به في جميع أنحاء الكتلة في 6 أكتوبر 2024، ووفقًا للسياسي المالطي بيتر أجيوس، فقد يكون الوقت قد فات بالفعل.

وأكد أجيوس، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب القومي، أن الحكومة بدأت الاستعدادات “في اللحظة الأخيرة”. والتي قد تكلفها تعليق عضويتها في منطقة شنغن، حسبما ذكرت صحيفة شنغن نيوز.

ويزعم أن ممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي أكدوا له أن هناك “خطرًا حقيقيًا” بأن تُترك مالطا خارج منطقة شنغن. إذا لم تنجح في وضع النظام الإلكتروني لتشغيل نظام الدخول والخروج بحلول السادس من أكتوبر.

وكشف النائب أجيوس في بيان يوم الأربعاء 3 يوليو أن الحكومة تعمل على نظام مؤقت للتحكم في جوازات السفر يدويًا. للتعويض عن النظام الإلكتروني المتأخر، لمسح بصمات الأصابع والتحقق من جوازات السفر.

وفقًا له، فإن وضع مثل هذا النظام اليدوي من شأنه أن يتسبب في تأخيرات غير ضرورية للمسافرين.

في وقت سابق من شهر جوان من هذا العام، اعترفت وزارة الداخلية المالطية بأن الوقت. قد فات بشأن الاستعدادات الخاصة بنظام الطاقة النظيفة.

في ردها على Newsbook Malta، اعترفت الحكومة بأنها ستفصل بشكل كامل في عطاء معلق للمراحل المتبقية. في منتصف شهر جوان.

كما أشارت إلى أن قوة الشرطة “اضطرت إلى البحث بشكل عاجل. عن نظام جديد متوافق مع نظام الطاقة النظيفة” بعد عدم وجود اهتمام بالعطاء الأولي.

ونظام الدخول والخروج هو نظام معلومات آلي لتسجيل المسافرين من دول ثالثة في كل مرة يدخلون فيها ويغادرون حدود الاتحاد الأوروبي.

وتم تصميم النظام في محاولة من الكتلة لتعزيز الأمن في أراضيها ومنع الهجرة غير النظامية.

ولا تزال معظم مطارات الاتحاد الأوروبي غير جاهزة لتطبيق نظام الدخول والخروج.