إمكانية تعاقد الفاف مع رونار واردة جدا لهذا السبب

يتواصل الحديث عن إمكانية تعاقد الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار، كمدرب جديد للمنتخب الوطني.

لخلافة الناخب الوطني المستقيل، جمال بلماضي، الذي أنهى إرتباطه مع الخُضر أمس الأربعاء.

وحسب ماكشفه موقع “أر أم سي” الفرنسي، فإن مدرب المنتخب الفرنسي النسوي رونار، لن يجدد عقده مع الإتحادية الفرنسية، ويرحب بفكرة العودة للتدريب في إفريقيا.

وأوضح المصدر، أن المدرب يراقب مايحدث في شؤون الكرة الإفريقية، بعد إقالة العديد من مدربي المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار، أبرزهم إقالة جمال بلماضي من تدريب المنتخب الوطني.

وأكد ذات المصدر، أن المدرب رونار لن يجدد عقده مع الإتحادية الفرنسية لكرة القدم، مهما كانت النتائج التي سيحققها في أولمبياد باريس 2024 مع المنتخب النسوي.

وبكل هذه المعطيات، تكون فرضية تعاقد الفاف مع المدرب هيرفي رونار، محتملة بقوة في انتظار مستجدات جديدة بشأن الموضوع.