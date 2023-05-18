أعلنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، اليوم، إمكانية توسعة نطاق الحظيرة الثقافية طاسيلي ناجر بولاية جانت لتشمل بلديات شمال ولاية إليزي (الدبداب، عين آمناس وبرج عمر ادريس).

وفي جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية أوضحت مولوجي أن تم تكليف فوج عمل يضم خبراء وتقنيين لإعداد دراسة حول هذا المقترح. وسيعرض على اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية كمرحلة أولى ثم تقديم طلب للحصول على الاعتمادات المالية اللازمة من المصالح المختصة.

وتابعت الوزيرة أن هذه الحظيرة المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو سنة 1982. قد استفادت في إطار مشروع المحافظة على التنوع البيولوجي ذي الأهمية العالمية والاستعمال المستدام لخدمات الأنظمة البيئية في الحظائر الثقافية الجزائرية.

وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر وصندوق البيئة العالمي من عديد المشاريع التنموية الهادفة للحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي والتنوع البيولوجي بها وكذا البرامج التكوينية المتخصصة.