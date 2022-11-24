إمكانية فرض رسوم على تطبيقي واتساب وماسنجر

تبحث شركة Meta، عن حلول للخروج من الأزمة التي تعاني منها العديد من الشركات عبر العالم.

ووفقًا لأحدث المعلومات، يعلق مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة، آمالًا كبيرة على تطبيقي Messenger وWhatsApp للخروج من الأزمة.

وأعلن رئيس شركة “ميتا”، أنها ستعتمد خلال المرحلة المقبلة علي تطبيقي واتساب وماسنجر لتحقيق طفرة في إيرادات الشركة.

وتعاني الشركة، من تراجع كبير في معدلات الأرباح بلغ 52 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال زوكربيرغ في تصريحات له، أن “واتساب” سيكون المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة وليست مشروعات الميتافيرس.

وهو ما فسره البعض بأنه تلميحا إلى إمكانية فرض رسوم شهرية مقابل الاشتراك في خدمات الواتساب والماسنجر.

وتتزامن تصريحات زوكربيرغ مع حالة عدم اليقين في قدرة مشاريع شركة “ميتا” في عالم “ميتافيرس” على تحقيق الأرباح في السنوات القليلة المقبلة.