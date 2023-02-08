إمي وإخواتي ميتين.. حوار مؤلم بين مُنقذ وطفلة تحت الأنقاض

تتواصل المشاهد المؤلمة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤلما لطفلة سورية بعد نجاح فرق الإنقاذ في انتشالها من تحت الركام في منطقة سلقين بإدلب.

وتحدثت الطفلة مع المنقذ قبل إخراجها، قائلة إن إسمها ألافا وعمرها 10 سنوات.

وعند إخراجها، سألها أحدهم: “فيه أحد عندك جوة؟ لترد ببراءة: أمي وإخواتي جوة بس ميتين”.

هذا وتتواصل عمليات البحث عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في تركيا وسوريا.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 8900، الأربعاء، حسب ما أظهرت أرقام رسمية.

وضرب زلزال مدمر جنوب تركيا، فجر الاثنين، بلغ قوة 7.8 درجة على مقياس ريشتر، مدمّراً آلاف المباني، ومخلفاً آلاف الجرحى والمشردين والقتلى.