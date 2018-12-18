«إنتائج 40 ألف حافلة وشاحنة جزائرية من نوع هيونداي بداية من 2019»

الأمين العام لمجمع «ڤلوبال ڤروب» محمد طاهر بوضياف:

«مصنع جديد في ولاية باتنة بـ100 مليون دولار سيخلق 5 آلاف منصب شغل»

قال الأمين العام لمجمع «ڤلوبال ڤروب»، محمد طاهر بوضياف، إن المصنع الخاص بتصنيع شاحنات وحافلات مع المصنع الكوري «هيونداي موترز» سيدخل حيز الخدمة مع نهاية 2019.

وأكد الأمين العام للمجمع، أمس، على هامش مراسم التوقيع على الاتفاقية بين الطرفين الجزائرية والكوري بفندق «الأوراسي»، أن المشروع يتعلق بصناعة الشاحنات والحافلات وليس التركيب، وأنه الأول من نوعه في إفريقيا.

مشيرا إلى أن قيمة المصنع تقدر بمئة مليون دولار، وأن المصنع سيسمح بخلق خمسة آلاف منصب عمل مباشر وغير مباشر على الأقل، وبنسبة إدماج وطني يقارب 40 من المئة مع انطلاق المشروع، لترتفع تدريجيا إلى ما بين تصل ما بين 50 و60 من المئة خلال السنتين أو ثلاث سنوات بعد إطلاقه -يضيف نفس المسؤول-.

وحسب التوقعات، يطمح الشريكان لإنتاج «في القريب العاجل» ما يقارب 40 ألف وحدة من الشاحنات والحافلات سنويا.

ويتواجد المجمع الكوري الجنوبي «هيونداي موتورز» بالجزائر من قبل في مجال تركيب السيارات السياحية خصوصا.

وقد تم، أمس، التوقيع على عقد شراكة بين المؤسسة الجزائرية «ڤلوبال ڤروب» والمجمع الكوري الجنوبي «هيونداي موتورز» لإنجاز مصنع لإنتاج الشاحنات والحافلات بباتنة.

وتم الإمضاء على العقد من قبل الرئيس المدير العام لمجمع «ڤلوبال ڤروب»، حسان عرباوي، وممثل «هيونداي موتورز»، دونهو شوا، على هامش أشغال الدورة الخامسة لمنتدى الأعمال الجزائري الكوري الجنوبي تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الوزراء أحمد أويحيى، ونظيره الكوري الجنوبي لي ناك-يوني، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر من 16 إلى 18 ديسمبر.