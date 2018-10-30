إنتاج”أوبيرات” لتخليد ذكرى ثورة الفاتح نوفمبر 1954 بوهران

تجري حاليا آخر الرتوشات لأوبيرات جديدة بعنوان “ذكر يا تاريخ” من إنتاج الديوان الوطني للثقافة والإعلام بوهران.

وسيتم عرضها يوم الخميس بقاعة المغرب بوهران في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ64 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة.

المسرحية كتب نصها الشاعر تاموح عبد الله، ويشارك فيها سبعة أصوات بقيادة المايسترو قويدر بركان، وفرقة موسيقية من 11 شخصا.

تروي كل لوحة من اللوحات الستة التي تشكل الأوبيرات، الجرائم البشعة التي اقترفتها المستعمر الفرنسي وكذا حرب التحرير الوطني.

ويقول قويدر بركان إن هذا العمل يسمح للأجيال الشابة باكتشاف صفحات مشرقة من مقاومة الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وهمجيته”.

وحسب مسؤولة الديوان الوطني للثقافة والإعلام بوهران نبيلة بن زرجب، سيتم برمجة جولة عبر ولايات الوطن لتقديم هذه الأوبيرات.