إنتاج أزيد من 200 ألف قنطار من الحبوب بورقلة

تم تحقيق إنتاج أزيد من 200 ألف قنطار من الحبوب لحد الآن بولاية ورقلة في إطار حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2024-2025. والتي توشك على الانتهاء.

وحسبما نشرته الإذاعة الوطنية نقلا عن المصالح الفلاحية لولاية ورقلة، فإن هذه الكمية من الحبوبتحققت على مستوى مساحة محصودة تقدر بـ 6.445 هكتار. حيث يبرز القمح الصلب في المقدمة بمجموع 186.000 قنطار. والقمح اللين بـ 11.500 قنطار فالشعير بـ 3.500 قنطار.

كما يتم تجميع المحصول المحقق من الحبوب بولاية ورقلة على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة الكائنة بعاصمة الولاية. والتي تتوفر حاليا على سبعة مرافق للتخزين بطاقة إجمالية تقدر بـ 95.000 قنطار. في انتظار استلام الولاية منشآت تخزينية جديدة هي في طور الانجاز. حيث تتمثل هذه المنشآت المخصصة لتخزين الحبوب في صومعة بطاقة 1 مليون قنطار. بالإضافة كذلك إلى تسعة مراكز تخزين بطاقة إستيعاب كل واحد تصل إلى 50.000 قنطار.

وخصصت هذه السنة لهذا النوع من الزراعات الإستراتيجية مساحة عرفت على مستوى ولاية ورقلة إرتفاعا ملحوظا مقارنة بالموسم الماضي. حيث انتقلت من أزيد من 5.816 هكتار في موسم 2023-2024. إلى 8.328 هكتار في إطار الموسم الفلاحي 2024- 2025.

كما تتركز معظم المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب بالولاية بمنطقة قاسي الطويل “دائرة حاسي مسعود” بمجموع 5.047 هكتارا. فيما يتوزع الباقي على دوائر كل من انقوسة وسيدي خويلد وورقلة.

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