إنتاج أزيد من 48 ألف طن من زيت المائدة منذ بداية شهر افريل

نشرت وزارة التجارة اليوم كميات زيت المائدة المنتجة من قبل المتعاملين الإقتصاديين الـ5 خلال 4 اشهر الاولى من السنة الجارية.

ووفق بيان الوزارة تم إنتاج أزيد من 48 ألف طن في الفترة الممتدة مابين جانفي إلى النصف الأول من أفريل 2021.

وأوضح ذات البيان ان الكمية بلغت 48.701 طن، وهذا ما يعادل تغطية احتياجات شهر كامل من الزيت، والمقدرة بـ 48 ألف طن.

أين بلغت الطاقة الإنتاجية لزيت المائدة في الجزائر حوالي 3500 طن/اليوم، مقابل استهلاك يومي مقدر بـ 1600 طن.

كما تم إنتاج خلال شهر مارس إلى النصف الأول من شهر أفريل، لمختلف العلامات، بـ 116.348 طن.

وهذا ما يغطي احتياجات المستهلك لمدة شهرين و12 يوما.

في حين وصلت كمية الإنتاج لشهر مارس الماضي إلى 67.647 طن مقابل احتياجات استهلاك شهري تقدر بـ 48.000 طن.

وهذا بفارق 19.647 طن يضيف بيان الوزارة .

وكشف بيان الوزارة ان مخزون المادة الاولية إلى غاية 19 أفريل 2021 لوحدات الإنتاج الـ5 تقدر بـ108.518 طن.

وحسب جدول مرفق بإحصائيات الوزارة بلغت إنتاج الزيت بالنسبة لعلامة سيم 8.884 SIMطن.

بينما وصلت سيفيتال Cevital إلى إنتاج 25.429 طن

في حين علامة عافية Afia أنتجت 4.438طن.

كما أنتجت علامة لابال La Belle 2.020 طن.

وأنتجت علامة بروليبوس Prolipos 7.930 طن.

لتصل الكمية الإجمالية من انتاج مادة زيت المائدة إلى 48.701 طن من الانتاج ما يكفي لتغطية احتياجات شهر كامل.

وهذه الإحصائيات المسجلة خلال النصف الأول من شهر أفريل الجاري 15 يوما.