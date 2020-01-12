إنتاج أزيد من 74 قنطار من العسل سنوياً بالجزائر

تعرف الجزائر إنتاج 74.420 قنطار من مادة العسل سنويا، حيث تضاعف إنتاج العسل في العشر سنوات الأخيرة بأكثر من 85 بالمائة.

ونقل موقع الإذاعة الجزائرية، عن مسؤولة قسم تربية النحل بالمعهد التقني لتربية الحيوانات، غنية زيتوني، قولها، أن إستهلاك العسل الفردي لا يتعدى 176 غرام في السنة.

وأضافت المسؤولة، أن الجزائر حاليا، تحوي على 51539 مربي نحل مصرح به، و1.6 مليون مزرعة لتربية النحل عبر المناطق الشمالية.

وأكدت ذات المتحدثة، أن الجزائر تملك قدرات هائلة لتطوير القطاع.

وذكرت المسؤولة، أن الجزائر تنتج عدة أنواع من العسل لا تقل عن 13 نوع، تم تحديدها من قبل وزارة الزراعة والتنمية الريفية.

ويواجه متعاملي الشعبة، مشاكل مناخية وبيئية تهدد إنتاج العسل وصحة النحل.

وفي هذا الخصوص، قالت مسؤولة قطاع تربية النحل، أنها لا تملك معطيات دقيقة عن حجم هذه الظاهرة عبر الوطن.