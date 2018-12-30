إنتاج أزيد من 8 آلاف طن من السمك بوهران سنة 2018

أفصح مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بوهران، محمد بن قرينة، عن إنتاج أزيد من 8 آلاف طن من السمك خلال سنة 2018.

وقال، اليوم الأحد، إن الإنتاج المسجل، خلال هذه السنة، عرف زيادة، بحوالي 160 طن، عن إنتاج السنة الماضية.

حيث أرجع ذلك الى وفرة السمك والى تكوين مهني الصيد البحري”.

ويتشكل الإنتاج السمكي، بنسبة 90 بالمائة من الأسماك الزرقاء، التي تشمل السردين و “لاتشا “و “اونشوا” و” بوقة” و” البونيط “.

أما الباقي من السمك الأبيض والقشريات والرخويات، وفق ذات المصدر.

وبلغ إنتاج الولاية من تربية المائيات، أكثر من 1.000 طن أغلبها من سمك القاجوج وبلح البحر.