إنتاج أكثر من 128 كلغ من الذهب بتمنراست

تم إنتاج كميات تفوق 128 كلغ من الذهب الصافي منذ انطلاق نشاط الاستغلال الحرفي للذهب في يونيو 2021 من قبل مؤسسات مصغرة للشباب بولاية تمنراست.

كما أوضح رئيس الفرع الجهوي،للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بتمنراست،شوار نور الدين، أن استخراج خام المعدن ساهم فيه 57 مؤسسة مصغرة. من مجموع 90 مؤسسة حصلت على ترخيص للشروع في الإستغلال الحرفي للذهب بالمنطقة

في حين، أشار أنه تم إصدار 628 أمر دفع بنكي لدفع مستحقات المؤسسات الشبانية التي أودعت خام الذهب لدى الوكالة. إلى جانب منح تراخيص جديدة بخصوص تغيير أو توسعة المواقع المنجمية.

وقد استفاد أصحاب المؤسسات المصغرة التي تحصلت على رخص استخراج الذهب من دورات تكوينية تضمنت محاور مختلفة. من بينها التعريف بالقوانين والتشريعات التي تنظم عملية الاستغلال المنجمي الحرفي والتكوين في طرق استخراج الذهب. وحول معايير السلامة والأمن والمحافظة على البيئة.

كما يتم دوريا تنظيم جولات ميدانية تفتيشية من قبل مهندسي شرطة المناجم التابعين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. للوقوف على مدى احترام معايير الاستغلال. وفي نفس الوقت أيضا مراقبة عمليات الاستغلال الغير الشرعي للذهب، كما جرى شرحه.

وينتظر الشروع مستقبلا في أربعة مشاريع للاستغلال الصناعي للمعدن بالمنطقة من قبل مؤسسات كبرى. مما سيساهم ذلك في رفع وتيرة إنتاج المعدن وتوفير مناصب شغل لفائدة شباب المنطقة، مثلما أشير إليه.